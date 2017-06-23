Англия

Ливерпуль готов приобрести полузащитника Арсенала Алекса Окслейда-Чемберлена, а Канониры согласны его отпустить.

Ливерпуль и Арсенал близки к сделке по Окслейду-Чемберлену. Ранее Арсен Венгер уже дал понять, что не рассчитывает на игрока в будущем, отказавшись предлагать Алексу новый контракт.

В приобретении хавбека заинтересован Ливерпуль, и Канониры с радостью своего игрока отпустят.

Издание The Independent оценивает сделку в 25 млн фунтов, подчеркивая, что в составе Красных игрока хочет видеть лично тренер Команды Юрген Клопп, являющийся большим поклонником таланта англичанина.

В завершившемся сезоне Окслейд-Чемберлен отличился 2-мя голами и 7-ю результативными передачами в 29-ти играх.