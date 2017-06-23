Англия

Известный футбольный портал FourFourTwo составил список из 50 лучших футбольных тренеров мира, который возглавил наставник Челси Антонио Конте.

Футбольный портал и журнал FourFourTwo поставил менеджера Челси Антонио Конте на первое место в списке лучших тренеров мира.

"Он доказал, что может тренировать в разных странах, на разных уровнях, зарабатывать повышение, выигрывать чемпионские титулы и добиваться важных побед на международном уровне. Антонио Конте находится в своем абсолютном расцвете", — комментирует свой выбор FourFourTwo.

Конте обошел в этом списке наставников мадридского Реала Зинедина Зидана и Ювентуса Массимилиано Аллегри, которые заняли второе и третье места соответственно.

Четвертого места удостоился главный тренер Атлетико Диего Симеоне, а замыкает пятерку лучших Жозе Моуриньо.