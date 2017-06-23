Англия

Наставник сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил заявил, что сэр Алекс Фергюсон был ошеломлен решением Луи ван Гаала продать Джонни Эванса в 2015 году.

Летом 2015 года Манчестер Юнайтед продал своего воспитанника Джонни Эванса, который выиграл с клубом три чемпионских титула, в Вест Бромвич за шесть миллионов фунтов.

"В сентябре прошлого года я общался с сэром Алексом и он открыто сказал мне, что не мог поверить в решение ван Гаала продать Джонни Эванса", — заявил О'Нил.

"Сэр Алекс видел, как Джонни прошел путь из академии до игрока основного состава и он думал, что Эванс проведет в Манчестер Юнайтед всю свою карьеру".

В прошедшем сезоне Эванс провел за Вест Бромвич 31 матч в Премьер-лиге, в которых забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил восемь желтых карточек.

Этим летом его связывали с переходом в Лестер Сити за 10 миллионов фунтов.