Новичок Ливерпуля Мохамед Салах лично встретился с первыми фанатами команды.
Мохамед Салах, ФК Ливерпуль
24 июня 2017, 09:23
Несмотря на то, что в качестве игрока Красных египтянин пробыл лишь один день, Салах уже завел дружбу с местными болельщиками.
Мохамед сделал весьма красивый и очень приятный для фанатов жест – лично посетил одну из экскурсий по Энфилду.
Радостные поклонники Ливерпуля были невероятно удивлены, увидев Салаха, после чего охотно пообщались с футболистом, сделали фотографии на память и получили от Мохамеда автографы.
Салах стал рекордным приобретением в истории Ливерпуля. За игрока Красные заплатили 42 млн евро, и могут расстаться еще с 8-ми миллионами в качестве различных бонусов.