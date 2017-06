Несмотря на то, что в качестве игрока Красных египтянин пробыл лишь один день, Салах уже завел дружбу с местными болельщиками.

Мохамед сделал весьма красивый и очень приятный для фанатов жест – лично посетил одну из экскурсий по Энфилду.

Радостные поклонники Ливерпуля были невероятно удивлены, увидев Салаха, после чего охотно пообщались с футболистом, сделали фотографии на память и получили от Мохамеда автографы.

A very kind gesture on your first day at Anfield... 👏 pic.twitter.com/WU3k91nA11