Англия

Красные Дьяволы не оставляют попыток заполучить молодого хавбека Баварии Ренату Санчеша.

Приобретение Баварией полузащитника Лиона Корентена Толиссо приблизило Санчеша к МЮ. Как сообщает Kicker, мюнхенцы готовы расстаться с португальским хавбеком, и желают отбить часть денег с трансфера Толиссо, потому охотно пойдут на финансовые уступки при продаже Ренату.

Издание рассчитывает, что Бавария снизит стоимость Санчеша с 30 до 23 млн фунтов, и такая сумма вполне устроит Манчестер Юнайтед.

19-летнего хавбека в составе Красных Дьяволов очень хочет видеть главный тренер команды Жозе Моуриньо, рассчитывающий раскрыть потенциал своего соотечественника.

В завершившемся сезоне Санчеш принял участие всего в 17 поединках Бундеслиги, не отметившись результативными действиями.