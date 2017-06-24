Красные Дьяволы не оставляют попыток заполучить молодого хавбека Баварии Ренату Санчеша.
Ренату Санчеш, Getty Images
24 июня 2017, 10:59
Приобретение Баварией полузащитника Лиона Корентена Толиссо приблизило Санчеша к МЮ. Как сообщает Kicker, мюнхенцы готовы расстаться с португальским хавбеком, и желают отбить часть денег с трансфера Толиссо, потому охотно пойдут на финансовые уступки при продаже Ренату.
Издание рассчитывает, что Бавария снизит стоимость Санчеша с 30 до 23 млн фунтов, и такая сумма вполне устроит Манчестер Юнайтед.
19-летнего хавбека в составе Красных Дьяволов очень хочет видеть главный тренер команды Жозе Моуриньо, рассчитывающий раскрыть потенциал своего соотечественника.
В завершившемся сезоне Санчеш принял участие всего в 17 поединках Бундеслиги, не отметившись результативными действиями.