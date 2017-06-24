Англия

Парижский клуб хочет заполучить форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро.

Первый сезон аргентинца под руководством Пепа Гвардиолы выдался для нападающего очень непростым. Между игроком и испанским специалистом сложились весьма натянутые отношения, из-за которых Серхио время от времени начинал матчи на скамейке запасных.

Как сообщает The Times, спустя год ситуация не разрешилась в лучшую сторону, и текущим положением дел намерен воспользоваться ПСЖ.

Парижане собираются приобрести Агуэро, и готовы выложить за футболиста более 60 млн фунтов. Самому игроку французский клуб также готов предложить контракт на более выгодных условиях, повысив его оклад, который в данный момент составляет 220 тыс. фунтов в неделю.

Контракт Серхио с Манчестер Сити рассчитан до 2020-го года.

В завершившемся сезоне Агуэро записал на свой счет 20 голов в 31-м матче АПЛ.