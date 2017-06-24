Англия

Полузащитник Монако Фабиньо близок к переходу в Манчестер Юнайтед.

Манкунианцы предложили монегаскам за полузащитника Фабиньо 50 миллионов евро с учетом бонусов. Об этом сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Также сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку Монако со стороны ПСЖ и Атлетико.

Отметим, что контракт 23-летнего полузащитника с Монако истекает летом 2021 года

В прошедшем сезоне 23-летний футболист забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи в 52 матчах за Монако во всех турнирах.