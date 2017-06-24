В ближайшее время полузащитник Фиорентины Матиас Весино может оказаться в АПЛ.
Матиас Весино, getty images
24 июня 2017, 16:02
По информации британской прессы, в услугах Весино заинтересован лично наставник Шпор Маурисио Почеттино.
Тренер считает, что 25-летний уругваец станет отличной заменой Эрику Дайеру, если тот все-таки покинет клуб.
Действующее соглашение Весино с Фиалками рассчитано до середины 2021-го года.
В завершившемся сезоне Матиас провел за свою команду 31 матч в Серии А, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.