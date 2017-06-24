Англия

В ближайшее время полузащитник Фиорентины Матиас Весино может оказаться в АПЛ.

По информации британской прессы, в услугах Весино заинтересован лично наставник Шпор Маурисио Почеттино.

Тренер считает, что 25-летний уругваец станет отличной заменой Эрику Дайеру, если тот все-таки покинет клуб.

Действующее соглашение Весино с Фиалками рассчитано до середины 2021-го года.

В завершившемся сезоне Матиас провел за свою команду 31 матч в Серии А, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

