Англия

Полузащитник Монако Темуе Бакайоко близок к переходу в стан Челси.

Об интересе Челси к Бакайоко стало известно еще в марте этого года. С тех пор в прессе ходило много слухов, однако похоже, что 22-летний полузащитник окажется именно в стане Пенсионеров.

Как сообщает London Evening Standard, Бакайоко уже на следующей неделе прилетит в Лондон для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Ожидается, что за трансфер футболиста англичане заплатят Монегаскам 40 миллионов евро, а сам футболист поставит подпись под пятилетним соглашением.

В минувшем сезоне Бакайоко стал вместе с Монако чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Всего на его счету 3 гола и 1 ассист в 51-м матче за Монако во всех турнирах.