Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заверил, что его команда изменится к лучшему.

Напомним, что по итогам минувшего сезона Манчестер Сити занял третье место в английской Премьер-лиге, а Гвардиола впревые в тренерской карьере не выиграл трофеев.

"Мы станем лучше, Эвертон станет лучше, все команды АПЛ станут лучше в следующем году. Я наслаждаюсь своей работой. Но у нас были соперники, и иногда они играли хорошо. Иногда они могли победить нас", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



"Я доволен своим сезоном в Манчестере, поэтому я с радостью вернусь к работе в июле. Клуб очень хорошо трудится на трансферном рынке. Я жду еще новых игроков, которые будут сосредоточены на достижении успеха".