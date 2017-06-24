Англия

Уотфорд объявил о приобретении полузащитника Дерби Каунти Уилла Хьюза.

Полузащитник сборной Англии U-21 Уилл Хьюз подписал пятилетний контракт с Уотфордом.

Официально сумма трансфера не разглашается, но BBC сообщает, что Дерби получил за 22-летнего полузащитника восемь миллионов фунтов.

Хьюз дебютировал за первую команду Дерби в 2011 году в возрасте 16 лет и с тех пор провел за Баранов 189 матчей, в которых забил 12 голов.

На данный момент Хьюз готовится к полуфиналу Чемпионата Европы U-21 в расположении сборной Англии.