Англия

Манчестер Юнайтед пытается убедить полузащитника Ромы Раджу Наингголана перебраться в Англию.

Как информирует Il Tempo, манкунианцы предложили Наингголану контракт с окладом в 7,5 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Наингголан готов подписать новый контракт с Ромой. Волки предлагают бельгийцу соглашение сроком на четыре года с заработной платой в 5 миллионов евро в год.

При этом видится, что трансфер игрока в Ман Юнайтед все-таки не состоится, ведь Рома уже заработала на трансфере Мохамеда Салаха в Ливерпуль, а в ближайшее время итальянцы наверняка выручат около 70 миллионов евро за переходы Костаса Маноласа и Леандро Паредеса в Зенит.

В минувшем сезоне Наингголан сыграл за Рому 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.