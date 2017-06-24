Англия

Манкунианцы заинтересованы в трансфере защитника Барселоны Хорди Альбы.

Об интересе манкунианцев к персоне Альбы сообщалось накануне. Тогда испанские СМИ уверяли, что главный тренер Красных Дьяволов Жозе Моуриньо является большим поклонником таланта Хорди.

Теперь же ESPN подтвердил информацию о заинтересованности английского клуба в услугах Альбы, однако при этом отмечается, что этим летом манкунианцам будет крайне трудно убедить Барселону распрощаться со своим футболистом.

28-летний Альба выступает за сине-гранатовых на протяжении последних пяти сезонов. В 2012-м году он перешел в Барселону из Валенсии и с тех пор является основным игроком команды.

В завершившемся сезоне Альба забил 1 гол и отдал 6 результативных передач в 26-ти матчах за Барселону в Примере.