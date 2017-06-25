Англия

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн является трансферной целью Манчестер Юнайтед.

Недавно лидер Реала Криштиану Роналду заявил о своем намерении покинуть Испанию в это межсезонье. По слухам, португалец рассматривает варианты с переходом в Манчестер Юнайтед или ПСЖ.

Тем не менее, по информации британской прессы, главный тренера манкунианцев Жозе Моуриньо намерен игнорировать желания своего экс-подопечного.

Соотечественник Криштиану предпочитает ему нападающего Тоттехэма Харри Кейна.

Сейчас рыночная стоимость Кейна оценивается приблизительно в 70 миллионов евро, однако понятно, что Тотттенхэм будет просить за своего лидера не менее 100 миллионов.

В прошлом сезоне 23-летний англичанин отметился 29-ю голами в АПЛ и стал лучшим бомбардиром чемпионата.