Форвард Тоттенхэма Харри Кейн является трансферной целью Манчестер Юнайтед.
ХАРРИ КЕЙН, GETTY IMAGES
25 июня 2017, 08:49
Недавно лидер Реала Криштиану Роналду заявил о своем намерении покинуть Испанию в это межсезонье. По слухам, португалец рассматривает варианты с переходом в Манчестер Юнайтед или ПСЖ.
Тем не менее, по информации британской прессы, главный тренера манкунианцев Жозе Моуриньо намерен игнорировать желания своего экс-подопечного.
Соотечественник Криштиану предпочитает ему нападающего Тоттехэма Харри Кейна.
Сейчас рыночная стоимость Кейна оценивается приблизительно в 70 миллионов евро, однако понятно, что Тотттенхэм будет просить за своего лидера не менее 100 миллионов.
В прошлом сезоне 23-летний англичанин отметился 29-ю голами в АПЛ и стал лучшим бомбардиром чемпионата.