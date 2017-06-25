Англия

Левый защитник Челси Натан Аке летом может вернуться в Борнмут.

Вишенки близки к подписанию Натана Аке, который защищал цвета Борнмута в первой части сезона, — сообщает Bournemouth Echo.

Голландец провел 12 поединков за Борнмут и настолько впечатлил своей игрой, что тренерский штаб Челси вернул его из аренды. Вместе с Синими Натан выиграл Премьер-лигу, но не стал важным игроком команды Антонио Конте.

Предполагается, что трансфер Аке обойдется Борнмуту в 20 млн фунтов. Переходд может быть оформлен после того, как защитник вернется из отпуска на Багамах.

Добавляет вероятности трансферу и возможный приход в Челси левого защитника Ювентуса Алекса Сандро, который оценивается в 60-70 млн евро.

Ранее Вишенки уже пополнились игроком Челси — голкипером Асмиром Беговичем.