Англия

Болельщики вышедшего в АПЛ Ньюкасла опасаются, что наставник команды Рафаэль Бенитес может покинуть клуб.

Ранее Ньюкасл потерпел неудачи в попытках оформить трансферы нападающего Челси Тэмми Абрахама и голкипера Манчестер Сити Вилли Кабальеро.

Также Сороки близки к тому, чтобы упустить дуэт из того же Ман Сити — защитника Эльякима Мангала и полузащитника Фабиана Делфа.

По мнению фанатов Ньюкасла, слабая трансферная политика и последние неудачи клуба могут привести к тому, что менеджер команды Рафаэль Бенитес примет решение покинуть клуб.

Данная ситуация вызывает большие опасения в рядах болельщиков Сорок.

Напомним, что по итогам минувшего сезона Ньюкасл выиграл Чемпионшип и вернулся в АПЛ.