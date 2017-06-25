Англия

Защитник Вирджил ван Дейк все еще может стать игроком Ливерпуля, но Красным придется выложить за этот трансфер 70 млн фунтов.

Ливерпуль вел переговоры с ван Дейком без разрешения Саутгемптона. Святые пожаловались на действия мерсисайдцев. Все закончилось извинениями Ливерпуля и заявлениями, что ему больше не интересен ван Дейк. При этом сам голландец желает играть именно за Ливерпуль.

Саутгемптон согласится продать ван Дейка Ливерпулю, но для Красных будет действовать специальная цена – 70 млн фунтов, — утверждает Express.

Ранее Ливерпуль уже потратил 39 млн фунтов на подписание вингера Ромы Мохамеда Салаха.

Также предполагается, что Красные поборются за вингера Арсенала Алекса Окслейд-Чемберлена, у которого остался лишь год контракта с Канонирами.