Англия

Полузащитник Тоттенхэма и сборной Кении Виктор Ваньяма удостоился неожиданного признания в Танзании.

Одна из улиц Дар-эс-Салама в Танзании теперь носит имя Виктора Ваньямы.

Полузащитник посетил турнир в этом городе и в его честь назвали улицу, которая ведет к стадиону Кинеси.

За сутки до этого Виктора признали самым влиятельным спортсменом Кении.

"Спасибо мэру и всем членам муниципалитета Убунго (района Дар-эс-Салама – прим.), которые тепло приняли меня и назвали в мою честь улицу. Обещаю вернуться обратно и отблагодарить вас за ваше гостеприимство. Спасибо, Танзания", — написал Ваньяма в Инстаграме.

Nitoe Shukrani zangu za dhati kwa Mayor na wakaazi wote wa Manispaa ya Ubungo kwa kunikaribisha na kulipatia jina langu barabara ya mtaa wa NHC. Naahidi kurudi tena na Ahsanteni sana kwa ukarimu na makaribisho mlionipa. Asante Tanzania 🇹🇿🇹🇿 Публикация от Victor Wanyama (@victorwanyama) Июн 24 2017 в 10:44 PDT

В нынешнем сезоне на счету Ваньямы 47 матчей во всех турнирах за Тоттенхэм. Вместе с командой он занял второе место в Премьер-лиге.