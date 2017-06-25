Полузащитник Тоттенхэма и сборной Кении Виктор Ваньяма удостоился неожиданного признания в Танзании.
Виктор Ваньяма, getty images
25 июня 2017, 12:51
Одна из улиц Дар-эс-Салама в Танзании теперь носит имя Виктора Ваньямы.
Полузащитник посетил турнир в этом городе и в его честь назвали улицу, которая ведет к стадиону Кинеси.
За сутки до этого Виктора признали самым влиятельным спортсменом Кении.
"Спасибо мэру и всем членам муниципалитета Убунго (района Дар-эс-Салама – прим.), которые тепло приняли меня и назвали в мою честь улицу. Обещаю вернуться обратно и отблагодарить вас за ваше гостеприимство. Спасибо, Танзания", — написал Ваньяма в Инстаграме.
В нынешнем сезоне на счету Ваньямы 47 матчей во всех турнирах за Тоттенхэм. Вместе с командой он занял второе место в Премьер-лиге.