Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль — запасной вариант для Арсенала в случае неудачи с приобретением форварда Монако Килиана Мбаппе.

Арсенал готов заплатить 40 млн фунтов за Мартиаля, — сообщает Daily Mail. Лондонцы приступят к работе над этим вариантом, если не сумеют подписать Килиана Мбаппе из Монако.

Мартиаль в прошлом сезоне не раз становился объектом публичной критики со стороны тренера МЮ Жозе Моуриньо. По мнению португальца, Антони недостаточно хорошо работал на тренировках и поэтому не мог показать все, на что способен.

Препятствием на пути к трансферу могут стать не лучшие отношения между Моуриньо и Венгером. Впрочем, стоит отметить, что сам факт трансферов между этими клубами не будет чем-то удивительным. Так, в 2012 году Арсенал на МЮ сменил Робин ван Перси, а в 2014 в обратном направлении последовал воспитанник Красных Дьяволов Дэнни Уэлбек.