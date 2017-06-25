Англия

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Дуайт Йорк не сумел получить должность тренера Сандерленда.

Сандерленд находится в поисках нового тренера, ведь после вылета из Премьер-лиги клуб покинул Дэвид Мойес. Процесс осложняется тем, что владелец Черных Котов Эллис Шорт ведет переговоры о продаже клуба немецкому консорциуму.

"Я недавно пытался получить работу в Сандерленде и был очень счастлив, когда со мной обо этом провели переговоры. Но все так и закончилось на этом этапе", — признался экс-форвард Тринидада и Тобаго Дуайт Йорк birminghammail.co.uk.

"Владелец хочет продать клуб, похоже, что его купит немецкий консорциум, но присутствует неопределенность…".

Йорк выступал за Сандерленд, вместе с которым выиграл Чемпионшип в 2005 году.