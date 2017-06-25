Эрнан Регера развеял слухи о том, что его клиент Серхио Агуэро может покинуть Манчестер Сити.
Серхио Агуэро, getty images
25 июня 2017, 16:18
Слухи связывают с Ман Сити Килиана Мбаппе из Монако и нападающего Арсенала Алексиса Санчеса. При таких раскладах Серхио Агуэро мог бы оказаться лишним в клубе, учитывая его не самые простые (по заверениям СМИ) отношения с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.
На этом фоне появились слухи о том, что Серхио желает покинуть клуб, а ПСЖ готов заплатить за него около 80 млн евро.
"Болельщикам Сити не о чем волноваться, нечего бояться", — заявил агент игрока Эрнан Регера Tuttomercatoweb.
"Серхио остается в Ман Сити. Будьте уверены".
Контракт Агуэро с Горожанами действителен еще 2 сезона и пока что стороны не обсуждали новое соглашение.
"Мы еще не говорили о новом контракте. Все очень хорошо. У Серхио еще 2 года и он счастлив".
Ранее Агуэро обещал отработать соглашение с Сити до конца и вернуться в свой родной Индепендьенте.
В нынешнем сезоне на счету Серхио 33 гола во всех турнирах за Манчестер Сити.