Англия

Эрнан Регера развеял слухи о том, что его клиент Серхио Агуэро может покинуть Манчестер Сити.

Слухи связывают с Ман Сити Килиана Мбаппе из Монако и нападающего Арсенала Алексиса Санчеса. При таких раскладах Серхио Агуэро мог бы оказаться лишним в клубе, учитывая его не самые простые (по заверениям СМИ) отношения с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

На этом фоне появились слухи о том, что Серхио желает покинуть клуб, а ПСЖ готов заплатить за него около 80 млн евро.

"Болельщикам Сити не о чем волноваться, нечего бояться", — заявил агент игрока Эрнан Регера Tuttomercatoweb.

"Серхио остается в Ман Сити. Будьте уверены".

Контракт Агуэро с Горожанами действителен еще 2 сезона и пока что стороны не обсуждали новое соглашение.

"Мы еще не говорили о новом контракте. Все очень хорошо. У Серхио еще 2 года и он счастлив".

Ранее Агуэро обещал отработать соглашение с Сити до конца и вернуться в свой родной Индепендьенте.

В нынешнем сезоне на счету Серхио 33 гола во всех турнирах за Манчестер Сити.