Англия

Легенда Ливерпуля Стивен Джеррард оценил шансы команды в следующем сезоне.

Ранее Ливерпуль подтвердил трансфер нападающего Ромы Мохамеда Салаха, однако нынешний тренер молодежи клуба считает, что команде еще нужно усиливаться.

"У Ливерпуля есть отличный главный тренер, поэтому я думаю, что команда очень, очень близка к трофеям. Если вы посмотрите на статистику команд первой шестерки прошлого сезона, то именно Красные являются лучшей с точки зрения матчей между друг другом", — сказал Джеррард в интервью Daily Star.

"Надеюсь, мы сможем получить еще две или три части головоломки, два-три сильных игрока. Я действительно уверен, что Ливерпуль может продолжать двигаться вперед, и успех может быть не за горами", — добавил он.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Ливерпуль занял четвертое место в АПЛ и сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов.