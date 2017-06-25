Англия

Бек Красных Дьяволов Гильермо Варела продолжит карьеру в составе Сандерленда.

24-летний игрок перебрался на Олд Траффорд в 2013-м году в статусе сверхперспективного защитника. Инициатором подписания Варелы был Дэвид Мойес, который по окончании сезона 2013-2014 покинул Юнайтед.

Что касается Гильермо, то раскрыть свой потенциал в составе Красных Дьяволов ему так и не удалось. В 2015-м году футболист был отправлен в аренду в Кастилью (вторую команду мадридского Реала), а прошлый сезон провел в Айнтрахте, откуда его со скандалом выгнали из-за нарушения запрета на нанесение татуировок — игрок ослушался главного тренера команды Нико Ковача и все-таки сделал тату до окончания сезона, при этом занеся инфекцию и пропустив финал Кубка Германии.

Как сообщает журналист The Guardian Эд Ааронс, предоставить очередной шанс Вареле согласен Сандерленд, который находится на продвинутой стадии переговоров по трансферу Гильермо.

Действующий контракт футболиста с МЮ подойдет к концу уже через год.

В завершившемся сезоне Варела провел всего 7 матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями.