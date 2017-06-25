Англия

Полузащитник МЮ Поль Погба начал дэбить до того, как мяч пересек линию ворот после его удара.

Экс-партнеры по Ювентусу Хуан Куадрадо и Поль Погба провели благотворительный матч в колумбийском городе Медельин.

Полузащитник Манчестер Юнайтед стал капитаном команды, которая противостояла команде друзей Куадрадо. Француз пригласил в свою команду братьев Матиаса и Флорентена. Команда Погба победила со счетом 6:3.

Последний гол в матче забил сам Поль, выйдя один на один с вратарем он убрал его в сторону и покатил мяч в пустые ворота. Но еще до того, как мяч пересек линию, Погба начал совершать движение известное как ДЭБ, и часто используемое именно французом для празднования голов.