Англия

Президент Тоттенхэма продаст лучшего бомбардира команды Харри Кейна лишь за астрономическую сумму.

Воскресные английские газеты в унисон написали о том, что после неудачной попытки заполучить форварда Атлетико Антуана Гризманна Манчестер Юнайтед переключился на страйкера Шпор Харри Кейна.

Сообщалось, что Красные Дьяволы готовы выложить за игрока 100 млн фунтов, однако, по мнению The Independent, приобрести Кейна за эту сумму не удастся.

По информации издания, президент Тоттенхэма Дэниел Леви уже отреагировал на данные слухи. Босс шпор, вести переговоры с которым традиционно невероятно сложно, оценил Кейна в 200 млн фунтов, и не станет рассматривать предложения ниже этой суммы.

В завершившемся сезоне Харри стал лучшим бомбардиром АПЛ, отличившись 29-ю голами в 30-ти матчах национального чемпионата. Помимо этого, Кейн записал на свой счет 7 результативных передач.