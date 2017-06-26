Англия

Президент Лиона Жан-Мишель Ола разговаривал с форвардом Арсенала Оливье Жиру о возможном трансфере.

Ожидается, что летом Лион покинет основной форвард команды Александр Ляказетт, которого связывают с Арсеналом. Лион прощупывал почву и под возможным трансфером Оливье Жиру из Арсенала.

"На определенном этапе мы разговаривали с Жиру", — признался Ола L'Equipe.

"Нам нравится этот парень, он много забивает и преисполнен амбиций на предстоящий чемпионат мира".

Но Оливье ведет переговоры с Арсеном Венгером, надеясь остаться в Арсенале.

"Жиру говорил мне лично, что ему нужно время, что пока не все ясно с Арсеналом и что он втайне надеется стать основным форвардом Канониров в следующем сезоне".

"Все в руках Арсена Венгера, а мы наблюдаем. Постараемся подписать топ-нападающего очень скоро".

В ближайшее время ряды Лиона должен пополнить нападающий Челси Бертран Траоре, возможен также приход Мариано Диаса из Реала.