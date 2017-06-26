Англия

Вратарь Реала Кико Касилья стал объектом интереса Ньюкасла.

После возвращения в АПЛ руководство Ньюкасла выделило несколько проблемных позиций, которые требуют усиления. Одним из приоритетных направлений является поиск голкипера.

Наставник Сорок Рафаэль Бенитес хотел бы видеть в команде Хосе Рейну, однако заполучить вратаря Наполи будет крайне сложно.

Теперь же внимание Бенитеса направлено на голкипера Реала Кико Касилью, который за 2 года сыграл всего 26 матчей за мадридцев.

По информации The Chronicle, Бенитес намерен использовать свои связи в Испании, чтобы поспособствовать этой сделке.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл попробует перехватить Уилли Кабальеро у Челси.