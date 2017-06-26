Вратарь Реала Кико Касилья стал объектом интереса Ньюкасла.
Касилью ждут в Ньюкасле, Getty Images
26 июня 2017, 09:46
После возвращения в АПЛ руководство Ньюкасла выделило несколько проблемных позиций, которые требуют усиления. Одним из приоритетных направлений является поиск голкипера.
Наставник Сорок Рафаэль Бенитес хотел бы видеть в команде Хосе Рейну, однако заполучить вратаря Наполи будет крайне сложно.
Теперь же внимание Бенитеса направлено на голкипера Реала Кико Касилью, который за 2 года сыграл всего 26 матчей за мадридцев.
По информации The Chronicle, Бенитес намерен использовать свои связи в Испании, чтобы поспособствовать этой сделке.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл попробует перехватить Уилли Кабальеро у Челси.