Англия

Манчестер Юнайтед близок к подписанию хавбека Челси Неманьи Матича.

Похоже, что попытки манкунианцев заполучить полузащитника Тоттенхэма и сборной Англии Эрика Дайера не принесут результат. Поэтому главной целью для МЮ стал Неманья Матич. Серб хорошо знаком главному тренеру Красных Дьяволов Жозе Моуриньо по совместной работе в Челси.

По информации ESPN, Неманья может стать игроком Юнайтед до конца текущей недели.

Ранее Юнайтед собирался подписать Бакайоко, но француз выбрал Челси. Именно приход Темуе позволит Пенсионерам продать Матича.

В нынешнем сезоне серб был важной частью команды Антонио Конте, вместе с которой стал чемпионом Англии. На счету Неманьи 35 матчей в АПЛ (1 гол и 7 ассистов).