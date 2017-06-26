Экс-игрок Ливерпуля Крэйг Беллами дал свою оценку переходу Мохамеда Салаха из Ромы.
Беллами является поклонником игры Салаха, Getty Images
26 июня 2017, 10:37
Крэйг Беллами одобрительно высказался в адрес Мохамеда Салаха, который сменил Рому на Ливерпуль.
"Впервые я его увидел его еще тогда, когда он играл за Базель. Тогда он мне показался очень хорошим игроком. Мохамед заслужил на свой шанс в Челси, но там у него не слишком задались дела. Зато период в Роме был очень сильным", — считает Беллами.
"У него есть темп, скорость — это то, что нужно Ливерпулю. Надеюсь, это будет очень хорошее подписание", — выразил надежду валлиец.
"Что мне нравится в нем, так это то, что он всегда старается играть на пределе и опередить оппонента. Это то, что нужно Ливерпулю".
"Мане в прошлом сезоне делал разницу, но приход Салаха — очень умный ход. Ливерпуль подписал игрока, в котором он действительно нуждается в данный момент", — сделал вывод бывший игрок Ливерпуля.
Стоит отметить, что Челси заработал во время сделки по переходу Салаха в Ливерпуль.