Англия

Экс-игрок Ливерпуля Крэйг Беллами дал свою оценку переходу Мохамеда Салаха из Ромы.

Крэйг Беллами одобрительно высказался в адрес Мохамеда Салаха, который сменил Рому на Ливерпуль.

"Впервые я его увидел его еще тогда, когда он играл за Базель. Тогда он мне показался очень хорошим игроком. Мохамед заслужил на свой шанс в Челси, но там у него не слишком задались дела. Зато период в Роме был очень сильным", — считает Беллами.

"У него есть темп, скорость — это то, что нужно Ливерпулю. Надеюсь, это будет очень хорошее подписание", — выразил надежду валлиец.

"Что мне нравится в нем, так это то, что он всегда старается играть на пределе и опередить оппонента. Это то, что нужно Ливерпулю".

"Мане в прошлом сезоне делал разницу, но приход Салаха — очень умный ход. Ливерпуль подписал игрока, в котором он действительно нуждается в данный момент", — сделал вывод бывший игрок Ливерпуля.

Стоит отметить, что Челси заработал во время сделки по переходу Салаха в Ливерпуль.