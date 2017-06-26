Англия

Английские гранды могут совершить один из самых громких обменов в АПЛ.

Руководство Арсенала рассматривает возможность обмена Алексиса Санчеса на Серхио Агуэро. При этом, ожидается, что ни одной стороне не придется доплачивать какую-либо сумму.

Алексис имеет всего один год по контракту с Арсеналом и хотел бы покинуть команду уже этим летом, тогда как позиции Агуэро с приходом Гвардиолы существенно ухудшились.

На обоих игроков достаточно претендентов, однако Арсенал и Сити могут решить свои проблемы путем обмена.

Таким образом клубы лишатся проблемных игроков, но избегут необходимости поиска топ-футболиста на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов выложить более 60 млн фунтов за Агуэро.