В ближайшие часы Кристал Пэлас объявит имя нового главного тренера.
twitter.com/SkySportsNewsHQ
26 июня 2017, 11:10
Sky Sports сообщает о том, что сегодня днем состоится пресс-конференция, в рамках которой Кристал Пэлас объявит имя нового главного тренера.
Им наверняка станет голландский специалист Франк де Бур.
В Кристал Пэлас де Бур заменит Сэма Аллардайса, который помог Орлам избежать вылета из Премьер-лиги в прошлом сезоне, но позже объявил о завершении карьеры.
47-летний де Бур находится без работы с ноября 2016 года, когда был уволен из миланского Интера всего лишь через 85 дней после назначения.