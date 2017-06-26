Англия

В ближайшие часы Кристал Пэлас объявит имя нового главного тренера.

Sky Sports сообщает о том, что сегодня днем состоится пресс-конференция, в рамках которой Кристал Пэлас объявит имя нового главного тренера.

Им наверняка станет голландский специалист Франк де Бур.

В Кристал Пэлас де Бур заменит Сэма Аллардайса, который помог Орлам избежать вылета из Премьер-лиги в прошлом сезоне, но позже объявил о завершении карьеры.

47-летний де Бур находится без работы с ноября 2016 года, когда был уволен из миланского Интера всего лишь через 85 дней после назначения.