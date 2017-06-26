Англия

Вратарь Горожан не собирается покидать Манчестер в летнее трансферное окно.

Чилийский голкипер Клаудио Браво хочет остаться в Манчестере и готов конкурировать за место в составе с вратарем Эдерсоном, который недавно перешел в стан Горожан из Бенфики. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что 34-летний кипер сообщил о своем решении перед отъездом на Кубок конфедераций главному тренеру Хосепу Гвардиоле.

Ранее Ман Сити покинул Вилли Кабальеро. 35-летний аргентинский вратарь отказался продлевать контракт с клубом на один год.

В прошлом сезоне Браво сыграл за Горожан в АПЛ 22 матча, пропустив 26 мячей.