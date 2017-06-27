Впервые за более, чем 20 лет Арсенал не сыграет в Лиге чемпионов. Тем не менее, руководство команды решило сохранить доверие к главному тренеру Арсену Венгеру, который продолжит работать и в следующем сезоне.

У француза есть еще два сезона (а может и один — кто знает, выдержит ли руководство в случае очередной неудачи), чтобы привезти на Эмирейтс первый чемпионский трофей. Не будет и Лиги чемпионов, хотя это станет преимуществом только если мсье Арсен не сделает ставку на Лигу Европы.

Что же, давайте взглянем на список всех тех игроков, которым прочили футболку Арсенала в следующем сезоне — среди них есть как суперзвезды калибра Серхио Агуэро, так и почти неизвестные игроки, как хавбек Гента Сандер Берге.

Позиция Имя Клуб Стоимость (по оценкам Transfermarkt) Источник
ГК Джордан Пикфорд* Эвертон 5 Sunderland Echo
ГК Руи Патрисиу Спортинг Л 16 RMC
ПЗ Данило Реал 16 Don Balon
ЦЗ Сократис Папастопулос Боруссия Д 28 Goal
ЦЗ Симон Кьяер Фенербахче 11 Express
ЦЗ Даниэле Ругани Ювентус 17 CalcioMercato
ЦЗ Костас Манолас Рома 30 Corierre dello Sport
ЛЗ Фаузи Гулам Наполи 17 TuttoMercato
ОПЗ Сандер Берге Гент 3,5 Daily Mirror
ЦПЗ Свен Бендер Боруссия Д 7 TuttoMercato
ЦПЗ Марио Лемина Ювентус 7,5 Джанлука Ди Марцио
ЦПЗ Матео Ковачич Реал 25 Diario Gol
ЦПЗ Рафинья Алькантара Барселона 15 Mundo Deportivo
ЦПЗ Леон Горецка Шальке 23 Bild
ЦПЗ, ПЗ Данило Перейра Порту 18 O Jogo
ЦПЗ, ПЗ Фабиньо Монако 25 J+1
ПВ Рияд Марез Лестер 30 Le Buteaur
ПВ Хуан Куадрадо Ювентус 25 Football Italia
АПЗ Хамес Родригес Реал 50 El Chiringuito
АПЗ Торган Азар Боруссия М 12 Bild
АПЗ Хакан Чалханоглу Байер 20 Bild
АПЗ Макс Майер Шальке 14 The Sun
АПЗ Росс Баркли Эвертон 22 The Telegraph
ЛВ Арда Туран Барселона 24 AMK
ЛВ Янник Карраско Атлетико 40 AS
ЛВ Тома Лемар Монако 24 L`Equipe
ЛВ Генри Оньекуру Эйпен 7 Sky Sports
ЛВ Марко Асенсио Реал 20 Don Balon
ЛВ Ясин Браими Порту 18 The Sun
ЛВ Марко Ройс Боруссия Д 35 Bild
ЛВ Лоренцо Инсинье Наполи 35 TuttoMercato
ЛВ, ЦФ Антони Мартиаль Манчестер Юнайтед 30 Daily Mail
ЦФ Серхио Агуэро Манчестер Сити 65 Daily Star
ЦФ Александр Ляказетт Лион 40 The Guardian
ЦФ Карлос Бакка Милан 18 TuttoMercato
ЦФ Андреа Белотти Торино 30 Tuttosport
ЦФ Килиан Мбаппе Монако 35 The Telegraph

*Джордан Пикфорд уже сменил Сандерленд на Эвертон, поэтому его трансфер в Арсенал нынешним летом невозможен.

Условные обозначения: ГК — голкипер, ПРЗ — правый защитник, ЦЗ — центральный защитник, ЛЗ — левый защитник, ПВ — правый вингер, ЦПЗ — центральный полузащитник, АПЗ — атакующий полузащитник, ЛВ — левый вингер, ЛПЗ — левый полузащитник, ЦФ — центральный нападающий.

 

Из этих футболистов вполне можно было бы собрать 2 команды, хотя и с некоторыми ограничениями: в воротах второй играл бы Пикфорд, который уже стал игроком Эвертона, а на левом фланге защиты пришлось бы разучивать неродную для себя позицию Данилу из Порту.

Арсенал-1: Руи Патрисиу — Фабиньо, Манолас, Ругани, Гулам — Бендер, Горецка — Марез, Хамес, Лемар — Ляказетт.

Арсенал-2: Пикфорд — Данило, Кьяер, Сократис, Данило (Порту) — Рафинья, Ковачич — Куадрадо, Майер, Карраско — Агуэро

 

Transfermarkt оценивает всех 36 игроков в 858 милллионов евро. Семеро из них стоят дороже 30 млн евро. 

Самые дорогие игроки, которых связывали с Арсеналом:

Имя Клуб Стоимость (по оценкам Transfermarkt)
Серхио Агуэро Манчестер Сити 65
Хамес Родригес Реал 50
Янник Карраско Атлетико 40
Александр Ляказетт Лион 40
Марко Ройс Боруссия Д 35
Лоренцо Инсинье Наполи 35
Килиан Мбаппе Монако 35

 

Предлагаем вам традиционно почувствовать себя топ-менеджером, в этот раз — Арсенала и указать, кого бы подписали вы, если бы имели такую возможность.

 

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