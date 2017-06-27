Англия

Несмотря на то, что Арсенал не планирует устраивать кадровую революцию, трансферных слухов вокруг Канониров уйма — как минимум 36 футболистов связывали с командой Арсена Венгера в этом году.

Впервые за более, чем 20 лет Арсенал не сыграет в Лиге чемпионов. Тем не менее, руководство команды решило сохранить доверие к главному тренеру Арсену Венгеру, который продолжит работать и в следующем сезоне.

У француза есть еще два сезона (а может и один — кто знает, выдержит ли руководство в случае очередной неудачи), чтобы привезти на Эмирейтс первый чемпионский трофей. Не будет и Лиги чемпионов, хотя это станет преимуществом только если мсье Арсен не сделает ставку на Лигу Европы.

Что же, давайте взглянем на список всех тех игроков, которым прочили футболку Арсенала в следующем сезоне — среди них есть как суперзвезды калибра Серхио Агуэро, так и почти неизвестные игроки, как хавбек Гента Сандер Берге.

Позиция Имя Клуб Стоимость (по оценкам Transfermarkt) Источник ГК Джордан Пикфорд* Эвертон 5 Sunderland Echo ГК Руи Патрисиу Спортинг Л 16 RMC ПЗ Данило Реал 16 Don Balon ЦЗ Сократис Папастопулос Боруссия Д 28 Goal ЦЗ Симон Кьяер Фенербахче 11 Express ЦЗ Даниэле Ругани Ювентус 17 CalcioMercato ЦЗ Костас Манолас Рома 30 Corierre dello Sport ЛЗ Фаузи Гулам Наполи 17 TuttoMercato ОПЗ Сандер Берге Гент 3,5 Daily Mirror ЦПЗ Свен Бендер Боруссия Д 7 TuttoMercato ЦПЗ Марио Лемина Ювентус 7,5 Джанлука Ди Марцио ЦПЗ Матео Ковачич Реал 25 Diario Gol ЦПЗ Рафинья Алькантара Барселона 15 Mundo Deportivo ЦПЗ Леон Горецка Шальке 23 Bild ЦПЗ, ПЗ Данило Перейра Порту 18 O Jogo ЦПЗ, ПЗ Фабиньо Монако 25 J+1 ПВ Рияд Марез Лестер 30 Le Buteaur ПВ Хуан Куадрадо Ювентус 25 Football Italia АПЗ Хамес Родригес Реал 50 El Chiringuito АПЗ Торган Азар Боруссия М 12 Bild АПЗ Хакан Чалханоглу Байер 20 Bild АПЗ Макс Майер Шальке 14 The Sun АПЗ Росс Баркли Эвертон 22 The Telegraph ЛВ Арда Туран Барселона 24 AMK ЛВ Янник Карраско Атлетико 40 AS ЛВ Тома Лемар Монако 24 L`Equipe ЛВ Генри Оньекуру Эйпен 7 Sky Sports ЛВ Марко Асенсио Реал 20 Don Balon ЛВ Ясин Браими Порту 18 The Sun ЛВ Марко Ройс Боруссия Д 35 Bild ЛВ Лоренцо Инсинье Наполи 35 TuttoMercato ЛВ, ЦФ Антони Мартиаль Манчестер Юнайтед 30 Daily Mail ЦФ Серхио Агуэро Манчестер Сити 65 Daily Star ЦФ Александр Ляказетт Лион 40 The Guardian ЦФ Карлос Бакка Милан 18 TuttoMercato ЦФ Андреа Белотти Торино 30 Tuttosport ЦФ Килиан Мбаппе Монако 35 The Telegraph

*Джордан Пикфорд уже сменил Сандерленд на Эвертон, поэтому его трансфер в Арсенал нынешним летом невозможен.

Условные обозначения: ГК — голкипер, ПРЗ — правый защитник, ЦЗ — центральный защитник, ЛЗ — левый защитник, ПВ — правый вингер, ЦПЗ — центральный полузащитник, АПЗ — атакующий полузащитник, ЛВ — левый вингер, ЛПЗ — левый полузащитник, ЦФ — центральный нападающий.

Из этих футболистов вполне можно было бы собрать 2 команды, хотя и с некоторыми ограничениями: в воротах второй играл бы Пикфорд, который уже стал игроком Эвертона, а на левом фланге защиты пришлось бы разучивать неродную для себя позицию Данилу из Порту.

Арсенал-1: Руи Патрисиу — Фабиньо, Манолас, Ругани, Гулам — Бендер, Горецка — Марез, Хамес, Лемар — Ляказетт.

Арсенал-2: Пикфорд — Данило, Кьяер, Сократис, Данило (Порту) — Рафинья, Ковачич — Куадрадо, Майер, Карраско — Агуэро

Transfermarkt оценивает всех 36 игроков в 858 милллионов евро. Семеро из них стоят дороже 30 млн евро.

Самые дорогие игроки, которых связывали с Арсеналом:

Имя Клуб Стоимость (по оценкам Transfermarkt) Серхио Агуэро Манчестер Сити 65 Хамес Родригес Реал 50 Янник Карраско Атлетико 40 Александр Ляказетт Лион 40 Марко Ройс Боруссия Д 35 Лоренцо Инсинье Наполи 35 Килиан Мбаппе Монако 35

Предлагаем вам традиционно почувствовать себя топ-менеджером, в этот раз — Арсенала и указать, кого бы подписали вы, если бы имели такую возможность.

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