Несмотря на то, что Арсенал не планирует устраивать кадровую революцию, трансферных слухов вокруг Канониров уйма — как минимум 36 футболистов связывали с командой Арсена Венгера в этом году.
Арсен Венгер, getty images
27 июня 2017, 10:19
Впервые за более, чем 20 лет Арсенал не сыграет в Лиге чемпионов. Тем не менее, руководство команды решило сохранить доверие к главному тренеру Арсену Венгеру, который продолжит работать и в следующем сезоне.
У француза есть еще два сезона (а может и один — кто знает, выдержит ли руководство в случае очередной неудачи), чтобы привезти на Эмирейтс первый чемпионский трофей. Не будет и Лиги чемпионов, хотя это станет преимуществом только если мсье Арсен не сделает ставку на Лигу Европы.
Что же, давайте взглянем на список всех тех игроков, которым прочили футболку Арсенала в следующем сезоне — среди них есть как суперзвезды калибра Серхио Агуэро, так и почти неизвестные игроки, как хавбек Гента Сандер Берге.
|Позиция
|Имя
|Клуб
|Стоимость (по оценкам Transfermarkt)
|Источник
|ГК
|Джордан Пикфорд*
|Эвертон
|5
|Sunderland Echo
|ГК
|Руи Патрисиу
|Спортинг Л
|16
|RMC
|ПЗ
|Данило
|Реал
|16
|Don Balon
|ЦЗ
|Сократис Папастопулос
|Боруссия Д
|28
|Goal
|ЦЗ
|Симон Кьяер
|Фенербахче
|11
|Express
|ЦЗ
|Даниэле Ругани
|Ювентус
|17
|CalcioMercato
|ЦЗ
|Костас Манолас
|Рома
|30
|Corierre dello Sport
|ЛЗ
|Фаузи Гулам
|Наполи
|17
|TuttoMercato
|ОПЗ
|Сандер Берге
|Гент
|3,5
|Daily Mirror
|ЦПЗ
|Свен Бендер
|Боруссия Д
|7
|TuttoMercato
|ЦПЗ
|Марио Лемина
|Ювентус
|7,5
|Джанлука Ди Марцио
|ЦПЗ
|Матео Ковачич
|Реал
|25
|Diario Gol
|ЦПЗ
|Рафинья Алькантара
|Барселона
|15
|Mundo Deportivo
|ЦПЗ
|Леон Горецка
|Шальке
|23
|Bild
|ЦПЗ, ПЗ
|Данило Перейра
|Порту
|18
|O Jogo
|ЦПЗ, ПЗ
|Фабиньо
|Монако
|25
|J+1
|ПВ
|Рияд Марез
|Лестер
|30
|Le Buteaur
|ПВ
|Хуан Куадрадо
|Ювентус
|25
|Football Italia
|АПЗ
|Хамес Родригес
|Реал
|50
|El Chiringuito
|АПЗ
|Торган Азар
|Боруссия М
|12
|Bild
|АПЗ
|Хакан Чалханоглу
|Байер
|20
|Bild
|АПЗ
|Макс Майер
|Шальке
|14
|The Sun
|АПЗ
|Росс Баркли
|Эвертон
|22
|The Telegraph
|ЛВ
|Арда Туран
|Барселона
|24
|AMK
|ЛВ
|Янник Карраско
|Атлетико
|40
|AS
|ЛВ
|Тома Лемар
|Монако
|24
|L`Equipe
|ЛВ
|Генри Оньекуру
|Эйпен
|7
|Sky Sports
|ЛВ
|Марко Асенсио
|Реал
|20
|Don Balon
|ЛВ
|Ясин Браими
|Порту
|18
|The Sun
|ЛВ
|Марко Ройс
|Боруссия Д
|35
|Bild
|ЛВ
|Лоренцо Инсинье
|Наполи
|35
|TuttoMercato
|ЛВ, ЦФ
|Антони Мартиаль
|Манчестер Юнайтед
|30
|Daily Mail
|ЦФ
|Серхио Агуэро
|Манчестер Сити
|65
|Daily Star
|ЦФ
|Александр Ляказетт
|Лион
|40
|The Guardian
|ЦФ
|Карлос Бакка
|Милан
|18
|TuttoMercato
|ЦФ
|Андреа Белотти
|Торино
|30
|Tuttosport
|ЦФ
|Килиан Мбаппе
|Монако
|35
|The Telegraph
*Джордан Пикфорд уже сменил Сандерленд на Эвертон, поэтому его трансфер в Арсенал нынешним летом невозможен.
Условные обозначения: ГК — голкипер, ПРЗ — правый защитник, ЦЗ — центральный защитник, ЛЗ — левый защитник, ПВ — правый вингер, ЦПЗ — центральный полузащитник, АПЗ — атакующий полузащитник, ЛВ — левый вингер, ЛПЗ — левый полузащитник, ЦФ — центральный нападающий.
Из этих футболистов вполне можно было бы собрать 2 команды, хотя и с некоторыми ограничениями: в воротах второй играл бы Пикфорд, который уже стал игроком Эвертона, а на левом фланге защиты пришлось бы разучивать неродную для себя позицию Данилу из Порту.
Арсенал-1: Руи Патрисиу — Фабиньо, Манолас, Ругани, Гулам — Бендер, Горецка — Марез, Хамес, Лемар — Ляказетт.
Арсенал-2: Пикфорд — Данило, Кьяер, Сократис, Данило (Порту) — Рафинья, Ковачич — Куадрадо, Майер, Карраско — Агуэро
Transfermarkt оценивает всех 36 игроков в 858 милллионов евро. Семеро из них стоят дороже 30 млн евро.
Самые дорогие игроки, которых связывали с Арсеналом:
|Имя
|Клуб
|Стоимость (по оценкам Transfermarkt)
|Серхио Агуэро
|Манчестер Сити
|65
|Хамес Родригес
|Реал
|50
|Янник Карраско
|Атлетико
|40
|Александр Ляказетт
|Лион
|40
|Марко Ройс
|Боруссия Д
|35
|Лоренцо Инсинье
|Наполи
|35
|Килиан Мбаппе
|Монако
|35
Предлагаем вам традиционно почувствовать себя топ-менеджером, в этот раз — Арсенала и указать, кого бы подписали вы, если бы имели такую возможность.
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