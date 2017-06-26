Англия

В ближайшее время полузащитник Челси Неманья Матич пополнит ряды Красных Дьяволов.

Как информирует авторитетное британское издание The Guardian, манкунианцы согласовали сделку как с самим Матичем, так и с Челси.

По информации издании, за трансфер 28-летнего серба манчестерский клуб заплатит Пенсионерам 40 миллионов фунтов.

Также отмечается, что главный тренер МЮ Жозе Моуриньо надеется, что сделка будет закрыта до конца текущей недели.

Интересно, что именно при Моуриньо Матич стал игроком Челси. Случилось это в январе 2014 года, а перешел он тогда в английский клуб из Бенфики.

В минувшем сезоне 28-летний серб провел за Синих 40 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 9 ассистов.