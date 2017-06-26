Англия

Полузащитник Барселоны Карлес Аленья может продолжить карьеру в Англии.

Менеджер Тоттенхэма Маурисио Почеттино заинтересован в услугах хавбека каталонцев Карлеса Аленьи. Об этом сообщает AS.

Почеттино уверен, что Аленья усилит состав его команды. Отметим, что контракт хавбека с Барселоной действует до лета 2018 года.

Клаусула за Аленью сейчас составляет 3 млн евро, но после возможной пролонгации соглашения с каталонцами достигнет 12 млн евро.

В завершившемся сезоне Аленья сыграл в трех матчах Примеры, не отметившись голами и ассистами.