Как информирует официальный сайт Кристал Пэласа, де Бур поставил подпись под соглашением, рассчитанным на три ближайшие сезона.

На этом посту де Бур сменил Сэма Аллардайса, который помог Орлам сохранить прописку в АПЛ, после чего объявил о выходе на пенсию.

47-летний де Бур находился без работы с ноября 2016 года, когда был уволен из миланского Интера за неудовлетворительные результаты всего через 85 дней после назначения.

С 2010 по 2016 год де Бур тренировал Аякс, с которым в период с 2011 по 2015 год выиграл четыре чемпионских титула Эредивизи.