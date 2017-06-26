Голландский специалиста Франк де Бур назначен на пост главного тренера Кристал Пэлас.
Франк де Бур (слева), cpfc.co.uk
26 июня 2017, 16:27
Как информирует официальный сайт Кристал Пэласа, де Бур поставил подпись под соглашением, рассчитанным на три ближайшие сезона.
На этом посту де Бур сменил Сэма Аллардайса, который помог Орлам сохранить прописку в АПЛ, после чего объявил о выходе на пенсию.
47-летний де Бур находился без работы с ноября 2016 года, когда был уволен из миланского Интера за неудовлетворительные результаты всего через 85 дней после назначения.
С 2010 по 2016 год де Бур тренировал Аякс, с которым в период с 2011 по 2015 год выиграл четыре чемпионских титула Эредивизи.