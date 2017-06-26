Англия

Голландский специалиста Франк де Бур назначен на пост главного тренера Кристал Пэлас.

Как информирует официальный сайт Кристал Пэласа, де Бур поставил подпись под соглашением, рассчитанным на три ближайшие сезона.

На этом посту де Бур сменил Сэма Аллардайса, который помог Орлам сохранить прописку в АПЛ, после чего объявил о выходе на пенсию.

47-летний де Бур находился без работы с ноября 2016 года, когда был уволен из миланского Интера за неудовлетворительные результаты всего через 85 дней после назначения.

С 2010 по 2016 год де Бур тренировал Аякс, с которым в период с 2011 по 2015 год выиграл четыре чемпионских титула Эредивизи.