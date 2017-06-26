Англия

Защитник Манчестер Сити Александар Коларов не исключает вариант своего возвращения в Лацио.

Лацио может стать следующим клубом в карьере защитника Манчестер Сити Александара Коларова, который выступал за Орлов с 2007-го по 2010 годы и провел за Аквиле более ста матчей.

«Однажды я с удовольствием вернусь, — признался в интервью Il Messaggero Коларов. – Рим навсегда занял место в моем сердце, к тому же в Манчестер Сити я уже выиграл все, что мог, а в Лацио еще нет».

31-летний серб в сезоне-2016/2017 провел за Манчестер Сити во всех турнирах 40 матчей и забил 1 мяч.