Защитник Халл Сити Эндрю Робертсон может продолжить карьеру в другом клубе.
Эндрю Робертсон, Getty Images
26 июня 2017, 18:39
Как сообщает Hull Daily Mail, на защитника Халл Сити Эндрю Робертсона претендуют Ньюкасл, Ливерпуль, Вест Бромвич и Бернли.
Сумма трансфера 23-летнего шотландца оценивается в 8 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне Робертсон сыграл 39 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.
В этом месяце новым главным тренером Халл Сити стал российский специалист Леонид Слуцкий. Он будет віступать с Тиграми в Чемпионшипе.