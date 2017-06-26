Англия

Защитник Халл Сити Эндрю Робертсон может продолжить карьеру в другом клубе.

Как сообщает Hull Daily Mail, на защитника Халл Сити Эндрю Робертсона претендуют Ньюкасл, Ливерпуль, Вест Бромвич и Бернли.

Сумма трансфера 23-летнего шотландца оценивается в 8 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Робертсон сыграл 39 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.

В этом месяце новым главным тренером Халл Сити стал российский специалист Леонид Слуцкий. Он будет віступать с Тиграми в Чемпионшипе.