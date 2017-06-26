Англия

Новый тренер Кристал Пэлас Франк де Бур заявил, что его первой задачей будет создать команду, которой не грозит вылет из Премьер-лиги.

Назначенный главным тренером Кристал Пэлас Франк де Бур не стал сразу обещать, что Орлы будут бороться за места в еврокубках, а поставил задачу для начала сделать из команды крепкого середняка.

"Я внимательно изучал команду, и убедился, что у нас подобрался достаточно крепкий коллектив, — заявил де Бур на собственном представлении в качестве главного тренера Кристал Пэлас. – В начале прошлого сезона дела у команды шли не очень хорошо, но под руководством Сэма Аллардайса все наладилось. Теперь наша задача – сделать шаг вперед, сделать так, чтобы нам не грозило понижение в классе. Мы сначала должны стать крепким середняком и не бороться за выживание, а уже потом стараться сделать еще один шаг вперед".

"Мы очень рады, что смогли заполучить тренера такого калибра и с таким богатым опытом, — добавил председатель правления Кристал Пэлас Стив Пэриш. – Надеюсь, что сегодняшний день станет поворотным пунктом в истории нашего клуба, и со своей стороны обещаю сделать все возможное, чтобы все планы Франка де Бура в нашем клубе реализовались".

Франк де Бур стал пятым тренером Кристал Пэлас за последние четыре года и первым иностранным наставником с 1998 года, когда временно исполняющим обязанности тренера недолгое время был Аттилио Ломбардо.