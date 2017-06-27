Англия

Нападающий Эйпена Генри Оньекуру близок к заключению контракта с Эвертоном.

Оньекуру может остаться в Бельгии на сезон, squawka.com

Оньекуру может остаться в Бельгии на сезон, squawka.com

Эвертон близок к завершению сделки по трансферу Генри Оньекуру, сообщает La DH. Игрок уже прибыл в Ливерпуль для того, чтобы уладить последние нюансы.

Несмотря на то, что стороны заключат полноценный контракт, 19-летний форвард следующий сезон проведет в аренде. Сообщается, что наиболее вероятным вариантом является аренда в Андерлехт на один год.

В борьбе за Оньекуру Эвертон опередил Арсенал и Вест Хэм, которые также хотели подписать игрока.

В прошлом сезоне молодой игрок забил 24 гола и отдал 9 голевых передач в 41 матче за Эйпен.