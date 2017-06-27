Англия

Защитник Лас Пальмаса Маурисио Лемос может перейти в Эвертон.

Эвертон надеется подписать центрального защитника Бернли Майкла Кина на этой неделе. Но также Ириски заинтересованы в Маурисио Лемосе из Лас Пальмаса, — сообщает The Daily Mail.

Ранее Лемосом интересовались Реал и Барселона.

Лас Пальмас год назад выкупил уругвайца у Рубина – Лемос не сумел заиграть в Казани. Испанский клуб оценивает защитника примерно в 26 млн фунтов и не собирается идти на уступки.

В прошлом сезоне Маурисио забил 5 голов в 23 матчах Ла Лиги.