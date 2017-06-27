Защитник Лас Пальмаса Маурисио Лемос может перейти в Эвертон.
Маурисио Лемас, udlaspalmas.es
27 июня 2017, 09:51
Эвертон надеется подписать центрального защитника Бернли Майкла Кина на этой неделе. Но также Ириски заинтересованы в Маурисио Лемосе из Лас Пальмаса, — сообщает The Daily Mail.
Ранее Лемосом интересовались Реал и Барселона.
Лас Пальмас год назад выкупил уругвайца у Рубина – Лемос не сумел заиграть в Казани. Испанский клуб оценивает защитника примерно в 26 млн фунтов и не собирается идти на уступки.
В прошлом сезоне Маурисио забил 5 голов в 23 матчах Ла Лиги.