Англия

Горожане начали охоту за полузащитником дортмундской Боруссии Усманом Дембеле.

Нападающий Шмелей Усман Дембеле может перебраться в АПЛ во время летнего трансферного окна. Как сообщает Le10 Sport, менеджер Горожан Хосеп Гвардиола во время ужина провел переговоры о возможном переходе 20-летнего футболиста.

Отметим, что стоимость форварда на портале Transfermarkt составляет около 33 миллионов евро.

Соглашение француза со Шмелями действует до лета 2021 года.

Интерес к Дембеле также приписывают ПСЖ и Барселоне.

В своем дебютном сезоне в Бундеслиге Дембеле сіграл 32 матча (22 – в основе), забив 6 голов и отдав 12 ассистов.