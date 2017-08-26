Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп лестно отозвался о своем коллеге из Арсенала Арсене Венгере.

По окончании прошлого сезона французский специалист продлил контракт с "канонирами" на два сезона. Тем не менее, успешному соглашению тренера и клуба предшествовала жесткая критика Венгера со стороны множества болельщиков Арсенала, которые требовали его увольнения.

По мнению главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа, поведение фанатов по отношению к Венгеру является необъяснимым.

"После стольких невероятных, успешных лет, в течение которых Арсенал регулярно участвовал в Лиге чемпионов и постоянно был претендентом на трофеи, остались люди, больше не желающие видеть Венгера тренером команды. Я их не понимаю", — сказал Клопп.

"Я очень уважаю Арсена и все то, что он сделал для Арсенала и для футбола в целом. Он — один из великих тренеров в истории Премьер-лиги, большое имя не только в футболе, но и вообще. Он все еще полон сил, и я рад, что он продолжает возглавлять "канониров"".

"Решение об уходе должен принимать только сам Арсен совместно с руководством клуба, которое солидарно с ним, потому и продлило его контракт", — резюмировал немец.

Нынешний сезон является для Венгера уже 21 в качестве главного тренера Арсенала.