Англия

Полузащитник Хоффенхайма Керем Демирбай заинтересовал Ливерпуль.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп пообщался с Демирбаем после матча Ливерпуль – Хоффенхайм (2:2) в Лиге чемпионов.

Немецкий наставник хочет видеть в своей команде 24-летнего хавбека, сообщает Bild.

Однако маловероятно, что "селяне" продадут своего основного исполнителя до закрытия трансферного окна.

В феврале этого года Демирбай продлил соглашение с Хоффенхамом до 2021 года и в контракте игрока если клаусула, о сумме которой не сообщается.

В сезоне-2016/17 Демирбай провел на поле 29 матчей во всех турнирах и забил 6 мячей.