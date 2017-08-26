Англия

Обыграв Лестер со счетом 2:0, Манчестер Юнайтед добился 350-й домашней победы в матчах Премьер-лиги.

В матче третьего тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед дома обыграл Лестер со счетом 2:0.

Эта победа стала для Манчестер Юнайтед 350-й в рамках Премьер-лиги на своем поле.

Вслед за "красными дьяволами" по количеству домашних побед в Премьер-лиге идут Арсенал — 309 побед, Челси — 302 победы, Ливерпуль — 292 победы и Тоттенхэм — 251 победа.