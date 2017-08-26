Англия

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо заявил, что они вновь смогут рассчитывать на услуги нападающего Златана Ибрагимовича в январе.

Манчестер Юнайтед повторно подписал контракт со Златаном Ибрагимовичем, но на данный момент швед продолжает восстанавливаться от травмы колена.

"Ибрагимович вернется на поле в январе. В то время как другие клубы будут пытаться подписать новых игроков, мы не станем тратить деньги, а сможем вновь рассчитывать на игрока, который был ключевым для нас в прошлом сезоне", — заявил Моуриньо.

"В этом сезоне мы ждем его возвращения, поскольку знаем, насколько он мотивирован. Он придаст нам дополнительного качества во второй половине сезона".

В прошлом сезоне Ибрагимович провел за Манчестер Юнайтед 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач.