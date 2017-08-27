Англия 27 августа 2017, 00:48 Стюард отозвал обвинения в адрес Агуэро Стюард Борнмута отозвал заявление в полицию на форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро. Серхио Агуэро, ACTION PLUS 27 августа 2017, 00:48 Ранее стюард Борнмута подал заявлению в полицию, обвинив нападающего Манчестер Сити Серхио Агуэро в том, что аргентинец ударил его во время празднования гола. Сам Агуэро всячески отрицал эти обвинения, и официальный сайт Борнмута сообщает, что стюард решил от них отказаться. Клуб назвал инцидент "недоразумением" и подтвердил, что "никакого нападения не было". Люди Серхио Агуэро Команды Борнмут Манчестер Сити Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте