Англия

Стюард Борнмута отозвал заявление в полицию на форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро.

Ранее стюард Борнмута подал заявлению в полицию, обвинив нападающего Манчестер Сити Серхио Агуэро в том, что аргентинец ударил его во время празднования гола.

Сам Агуэро всячески отрицал эти обвинения, и официальный сайт Борнмута сообщает, что стюард решил от них отказаться.

Клуб назвал инцидент "недоразумением" и подтвердил, что "никакого нападения не было".