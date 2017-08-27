Главный тренер Арсенала Арсен Венгер перед матчем с Ливерпулем поделился мнением о форварде Александре Ляказетте.
АЛЕКСАНДР ЛЯКАЗЕТТ, GETTY IMAGES
27 августа 2017, 09:04
Ляказетт пополнил ряды Арсенала летом этого года, перейдя из Лиона.
"Ляказетт все еще адаптируется к новой команде и новому чемпионату. Он был немного удивлен интенсивностью нашей игры даже на тренировках", — сказал Венгер.
"Я не переживаю за Александра. Он находится в начале пути. С каждой неделей Ляказетт становится сильнее", — добавил француз.
В рамках 3-го тура АПЛ Арсенал на выезде сразится с Ливерпулем.