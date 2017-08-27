Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер перед матчем с Ливерпулем поделился мнением о форварде Александре Ляказетте.

Ляказетт пополнил ряды Арсенала летом этого года, перейдя из Лиона.

"Ляказетт все еще адаптируется к новой команде и новому чемпионату. Он был немного удивлен интенсивностью нашей игры даже на тренировках", — сказал Венгер.

"Я не переживаю за Александра. Он находится в начале пути. С каждой неделей Ляказетт становится сильнее", — добавил француз.

В рамках 3-го тура АПЛ Арсенал на выезде сразится с Ливерпулем.