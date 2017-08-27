Англия

Руководство Вест Бромвича уже нашли замену капитану Джонни Эвансу.

В услугах североирландца Джонни Эванса заинтересован Манчестер Сити, который уже делал несколько предложений по игроку.

Вест Бромвич, в случае ухода Эванса, попытается приобрести центрального защитника Ливерпуля Мамаду Сахо, сообщает The Telegraph.

Отметим, что в прошлом году Сахо имел возможность стать игроком ВБА, но отказался уходить в клуб на правах аренды.

Сообщается, что мерсисайдцы намерены выручить за француза около 30 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Сахо выступал на правах аренды в Кристал Пэлас, где провел восемь матчей.