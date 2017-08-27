Форвард Ньюкасла Дуайт Гейл может продолжить карьеру в другом клубе.
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27 августа 2017, 11:45
В прошлом сезоне нападающий Ньюкасла Дуайт Гейл стал лучшим бомбардиром команды в Чемпионшипе, забив 23 мяча.
В сезоне нынешнем он отыграл два первых поединка, в которых не впечатлил тренерский штаб, потому в поединке против Вест Хэма на поле не появился.
По информации Daily Mail, руководство клуба готово расстаться с игроком, чтобы на вырученные от его продажи деньги приобрести новых футболистов.